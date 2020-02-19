В 2019 году на Тенгизе добыли 7,9 млрд кубометров газа

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году на Тенгизском месторождении, разрабатываемым в Атырауской области, добыли 7.9 млрд кубометров газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кроме нефти, на Тенгизском месторождении добывается газ, а также производится сера. В прошлом году ТШО было реализовано потребителям более 1,3 миллиона тонн сжиженного газа, 7,9 миллиарда кубических метров сухого газа, а также более 2,6 миллиона тонн серы», - проинформировала пресс-служба ТОО «Тенгизшевройл».

Ранее сообщалось о том, что на Тенгизском месторождении в 2019 году добыли 29 млн 790 тыс тонн нефти.

Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 миллиарда тонн (25,5 млрд баррелей) и 200 миллионов тонн (1,6 млрд баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 миллионов до 1,37 миллиарда тонн (7,1 – 10,9 млрд баррелей).