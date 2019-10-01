В 2019 году казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыты 7 международных рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии отрасли транзитных авиаперевозок в интервью рrimeminister.kz рассказал заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айбек Альжанов, передает МИА «Казинформ».

Как отметил А. Альжанов, в области развития международных перевозок наблюдается устойчивый рост. Так, если в 2013 году полеты выполнялись по 73 направлениям, то в 2019 году увеличились до 99 направлений.

Комитетом гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития постоянно ведутся переговоры с другими странами по созданию нормативно-правовой базы и полноценного сотрудничества.

С начала 2019 года казахстанскими и иностранными авакомпаниями открыты 7 международных рейсов по маршрутам: «Нур-Султан – Прага», «Нур-Султан – Улан-Батор», «Алматы – Баку», «Жуковский – Караганда», «Жуковский – Кокшетау», «Жуковский – Петропавловск», «Нур-Султан – Улан-Батор» и «Нур-Султан – Токио».

На сегодня по внутренним маршрутам выполняется порядка 54 внутренних рейсов 8 авиакомпаниями.

Также отмечено, что в этом году достигнута договоренность с Министерством транспорта Российской Федерации по увеличению частоты полетов по маршруту «Нур-Султан – Москва» с 12 до 21 раза в неделю с каждой стороны с назначением вторых перевозчиков, неаффилированных с Air Astana и Аэрофлотом. С казахстанской стороны назначена авиакомпания SCAT.

«До этого в неделю выполнялось 14 рейсов компанией Air Astana, в этом году добавили еще 7 рейсов авиакомпанией SCAT. На сегодня выполняется порядка 6 рейсов в день в данном направлении, что, в свою очередь, скажется на снижении стоимости на пассажирский билет», — заметил А. Альжанов.

Кроме того, был запущен первый национальный лоукостер Fly Arystan, который на сегодня выполняет порядка 6 маршрутов. До конца т. г. ожидается прибытие еще двух бортов, соответственно, последует увеличение маршрутов по многим направлениям. Ожидается, что до конца года Fly Arystan перевезет до 1 млн пассажиров. До 2023 года авиакомпания должна получить порядка 10 воздушных судов. В результате маршрутная сеть будет увеличена до 54 маршрутов.

«Буквально недавно стало известно, что запускается рейс из Нур-Султана в Павлодар, где цена билета начинается от 5999 тенге. Мы видим здесь конкурентную борьбу в действии», — сказал Айбек Альжанов.

Вместе с тем, будет предусмотрен комплекс мер по реконструкции существующих и строительству новых взлетно-посадочных полос, узловых аэрохабов, развитию аэропортовых комплексов, модернизации аэронавигационных систем для их приведения в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации.

В частности, планируется развитие сервисной инфраструктуры транзита через аэрохабы Нур-Султана, Актобе, Актау, Алматы с открытием дополнительных международных и транзитных маршрутов, модернизацией и обновлением парка казахстанских авиаперевозчиков, выполняющих международные рейсы.