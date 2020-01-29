В 2019 году казахстанские банки были оштрафованы на 18 млн тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о выявленных в 2019 году в действиях банков второго уровня, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Агентства, в 2019 году в отношении банков в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 294 меры воздействия, в том числе: 32 административных штрафа, 259 рекомендательных мер надзорного реагирования; 3 письменных предписания.
Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.
За последний период наблюдается ежегодная тенденция по увеличению количества принятых мер воздействия в отношении банков, отметили в регуляторе.
Количество мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2019 году, в разрезе банков приведено в таблице:
|
Наименование банка
|
В % от общего
количества
|
Количество мер
|
АО «Народный банк Казахстана»
|
23,81%
|
70
|
АО «ForteBank»
|
11,22%
|
33
|
ДБ АО «Сбербанк России»
|
8,84%
|
26
|
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
|
8,16%
|
24
|
АО «Kaspi Bank»
|
7,82%
|
23
|
АО «Евразийский банк»
|
6,12%
|
18
|
ДБ АО «Альфа-Банк»
|
5,78%
|
17
|
АО «АТФ Банк»
|
5,78%
|
17
|
АО «Банк Центр Кредит»
|
5,78%
|
17
|
АО «Казпочта»
|
3,74%
|
11
|
АО «Нурбанк»
|
3,06%
|
9
|
АО «Asia Credit Bank»
|
2,72%
|
8
|
АО «First Heartland Jysan Bank»
|
2,04%
|
6
|
АО «Банк Kassa Nova»
|
1,02%
|
3
|
АО «АТФ Банк»
|
1,02%
|
3
|
АО «Altyn Bank»
|
1,02%
|
3
|
АО «Жилищный сберегательный банк Казахстана»
|
0,68%
|
2
|
АО ДБ «Альфа-Банк»
|
0,34%
|
1
|
АО «Bank RBK»
|
0,34%
|
1
|
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
|
0,34%
|
1
|
АО «Tengri Bank»
|
0,34%
|
1
|
Всего
|
100,00%
|
294
В 2019 году общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 18 251 237,05 тенге.
Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность: предоставление сведений о субъекте кредитной истории в кредитное бюро без его согласия;
С 1 января 2020 года функции по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг от Национального банка и его территориальных филиалов переданы в Агентство, в регионах Казахстана – в управления региональных представителей Агентства.
В этой связи потребители финансовых услуг в случае нарушения своих прав вправе обратиться в Агентство, Общественную приемную при Агентстве, в регионах – по территориальной принадлежности в Управления региональных представителей Агентства, а также можно обратиться к банковскому омбудсмену.
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