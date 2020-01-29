В 2019 году казахстанские банки были оштрафованы на 18 млн тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о выявленных в 2019 году в действиях банков второго уровня, нарушениях по итогам рассмотрения обращений потребителей финансовых услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства, в 2019 году в отношении банков в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг применено 294 меры воздействия, в том числе: 32 административных штрафа, 259 рекомендательных мер надзорного реагирования; 3 письменных предписания.

Результаты проведенного анализа показали, что банками в большинстве случаев не соблюдаются следующие порядки, которые связаны с осуществлением: обслуживания банковских займов; платежей и переводов денег; обслуживания банкоматов и банковских счетов.

За последний период наблюдается ежегодная тенденция по увеличению количества принятых мер воздействия в отношении банков, отметили в регуляторе.

Количество мер воздействия и санкций (штрафов), принятых в отношении банков в 2019 году, в разрезе банков приведено в таблице:

Наименование банка В % от общего количества Количество мер АО «Народный банк Казахстана» 23,81% 70 АО «ForteBank» 11,22% 33 ДБ АО «Сбербанк России» 8,84% 26 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 8,16% 24 АО «Kaspi Bank» 7,82% 23 АО «Евразийский банк» 6,12% 18 ДБ АО «Альфа-Банк» 5,78% 17 АО «АТФ Банк» 5,78% 17 АО «Банк Центр Кредит» 5,78% 17 АО «Казпочта» 3,74% 11 АО «Нурбанк» 3,06% 9 АО «Asia Credit Bank» 2,72% 8 АО «First Heartland Jysan Bank» 2,04% 6 АО «Банк Kassa Nova» 1,02% 3 АО «АТФ Банк» 1,02% 3 АО «Altyn Bank» 1,02% 3 АО «Жилищный сберегательный банк Казахстана» 0,68% 2 АО ДБ «Альфа-Банк» 0,34% 1 АО «Bank RBK» 0,34% 1 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 0,34% 1 АО «Tengri Bank» 0,34% 1 Всего 100,00% 294

В 2019 году общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков составила 18 251 237,05 тенге.

Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность: предоставление сведений о субъекте кредитной истории в кредитное бюро без его согласия;

С 1 января 2020 года функции по обеспечению надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг от Национального банка и его территориальных филиалов переданы в Агентство, в регионах Казахстана – в управления региональных представителей Агентства.

В этой связи потребители финансовых услуг в случае нарушения своих прав вправе обратиться в Агентство, Общественную приемную при Агентстве, в регионах – по территориальной принадлежности в Управления региональных представителей Агентства, а также можно обратиться к банковскому омбудсмену.