В 2018 году скорой помощи выплачено за работу 22,4 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2018 года оплатило станциям скорой помощи Казахстана 22,4 млрд тенге за оказанные услуги населению. Об этом сообщил департамент по связям с общественностью фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что общая сумма заключенных со станциями скорой помощи договоров в рамках гарантированного объема медицинской помощи на 2018 год составляет 31,5 млрд тенге, на 1 октября выплачено 71% от указанной суммы. В частности, фондом был заключен договор с ГКП на ПХВ «Областная станция скорой медицинской помощи» (ССМП) Западно-Казахстанской области на сумму 953,4 млн тенге. По состоянию на 10 октября 2018 года данной организации фондом выплачено более 806 млн тенге, или 84,5% от суммы договора, в том числе аванс, который подлежит удержанию.

«Выплаты за оказанные услуги осуществляются в соответствии с заключёнными договорами: в срок, в пределах и в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Вопрос своевременной выплаты заработных плат - внутренняя работа и прямая компетенция собственников и руководства организаций скорой помощи», - сказала и.о. председателя правления фонда Ботагоз Жакселекова.

Отмечается, что совершенствование системы оказания скорой помощи проведено Министерством здравоохранения с начала текущего года. Это, в частности, предполагает обслуживание несрочных вызовов 4-й категории поликлиниками.

Вместе с тем с учетом поступающих запросов от собственников скорой помощи в лице региональных управлений здравоохранения Минздрав принял решение о повышении тарифов на оплату услуг скорой помощи, изменении схемы распределения годового бюджета на эти услуги. Дополнительные средства будут выделены уже с текущего месяца.

Указанные решения в настоящий момент оформляются министерством. Доразмещения средств будут проведены после принятия всех нормативно-правовых актов уполномоченным органом. Как отметила Б. Жакселекова, Фонд медицинского страхования со своей стороны отсрочил удержание авансов до разрешения ситуации.

До принятия этих решений Фонд как финансовый оператор пакета ГОБМП продолжает закуп и оплату медицинских услуг для населения в пределах, установленных Правительством, и по тарифам, утвержденным Министерством здравоохранения. Фонд не вправе вмешиваться во внутренние финансовые процессы медицинских организаций, в том числе выплаты заработной платы сотрудникам.