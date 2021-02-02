В 20 прививочных кабинетах смогут получить вакцину от COVID-19 жители Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Во всех районах Жамбылской области открыты специальные прививочные кабинеты, в которых жители региона могут вакцинироваться от ковида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асета Калиева, вакцинация проводится бесплатно и только на добровольной основе.

В числе первых получивших прививку от коронавируса был руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев, поделившийся с корреспондентом МИА «Казинформ» впечатлениями от полученной прививки от коронавируса: «Самочувствие нормальное. Никаких неприятных симптомов или ощущений не наблюдается», - отметил он.

Вакцинация в Жамбылской области будет проводиться в 20-ти прививочных кабинетах, оснащенных необходимым холодильным оборудованием. Это девять поликлиник в городах Тараз и Шу, а также лечебные учреждения в десяти районах области.

«Более 140 специалистов прошли специальное обучение. 593 700 жителей нашей области получат прививки двумя видами вакцин - российской и отечественной. Начиная с февраля, первой партией вакцины российский «Спутник V» планируется привить пять тысяч жителей, с марта по июнь - уже 95 тысяч, остальных 493 700 жителей области планируется вакцинировать отечественными вакцинами. Процесс вакцинации находится на строгом контроле управления здравоохранения и департамента санитарно-эпидемиологического контроля», - пояснил Асет Калиев.

По данным ведомства, на сегодняшний день инфекционный стационар на 1 200 коек заполнен на 38,3%.





Отметим, что в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным. Н а базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.

Первая партия российской вакцины «Спутник V» от COVID-19 прибыла в Казахстан 31 января 2021 года.







