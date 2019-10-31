+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 11 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 2 раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карточек в РК

31 Октября 2019 20:53
Поделиться:
В 2 раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карточек в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последние годы высокими темпами растет количество платежных карточек в обращении и, соответственно, объем безналичных операций. По состоянию на 1 октября 2019 года общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 30,6 млн единиц, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 43%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Новости по теме

Почти 5 трлн тенге оплатили казахстанцы безналом в I полугодии

«Общий объем безналичных платежей и переводов денег с использованием платежных карточек за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 2 раза и составил 8,9 трлн тенге», - сообщил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

Основная доля безналичных транзакций была проведена посредством онлайн-сервисов банков. На сегодня в онлайн-сервисах зарегистрировано около 18 млн пользователей, из них 34% регулярно проводят операции, что подтверждает востребованность у населения дистанционных цифровых каналов банков. Ежедневно через онлайн-сервисы проводятся более 1,3 млн операций на сумму более 21 млрд тенге.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Цифровой Казахстан, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив