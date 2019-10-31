В 2 раза вырос объем безналичных операций с использованием платежных карточек в РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В последние годы высокими темпами растет количество платежных карточек в обращении и, соответственно, объем безналичных операций. По состоянию на 1 октября 2019 года общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 30,6 млн единиц, что превышает аналогичный показатель 2018 года на 43%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Общий объем безналичных платежей и переводов денег с использованием платежных карточек за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 2 раза и составил 8,9 трлн тенге», - сообщил директор департамента платежных систем Нацбанка Ерлан Ашыкбеков.

Основная доля безналичных транзакций была проведена посредством онлайн-сервисов банков. На сегодня в онлайн-сервисах зарегистрировано около 18 млн пользователей, из них 34% регулярно проводят операции, что подтверждает востребованность у населения дистанционных цифровых каналов банков. Ежедневно через онлайн-сервисы проводятся более 1,3 млн операций на сумму более 21 млрд тенге.