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    09:22, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В 2,7 раз снизилась смертность от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении смертности от коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане со второй половине августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность - в 2,7 раз», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодняшний день в «зеленой» зоне находится четыре региона. В пресс-службе Минздрава пояснили, что это Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

    «Республика Казахстан и 8 регионов – в «желтой» зоне (город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области)», - отметил министр.

    «В «красной» зоне остаются 5 регионов. Репродуктивное число составляет 0,88», - заключил А Цой.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Другие государственные органы Астана Общество
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