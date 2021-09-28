09:22, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6
В 2,7 раз снизилась смертность от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о снижении смертности от коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Казахстане со второй половине августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность - в 2,7 раз», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
По его словам, на сегодняшний день в «зеленой» зоне находится четыре региона. В пресс-службе Минздрава пояснили, что это Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
«Республика Казахстан и 8 регионов – в «желтой» зоне (город Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области)», - отметил министр.
«В «красной» зоне остаются 5 регионов. Репродуктивное число составляет 0,88», - заключил А Цой.