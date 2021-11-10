В 2,5 раза возросло количество жалоб на поликлиники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в филиале фонда социального медицинского страхования рассказали, с какими жалобами обращаются жители региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор филиала Лариса Гордеева на брифинге сообщила, что в информационную систему управления взаимоотношениями с клиентами поступили в этом году 180 жалоб на медицинские организации области. Больше, чем в прошлом году, на 56%.

«Анализ поступивших жалоб показывает, что, в основном, население жалуется на качество оказания медицинской помощи в поликлиниках. Рост количества обращений на работу городских поликлиник - в 2,5 раза. 60% жалоб - на качество оказания медпомощи, грубое отношение, отказ в обслуживании вызова, приписка. В 17% люди жалуются на длительные сроки ожидания в поликлиниках консультаций узких специалистов, очередь на дорогостоящие исследования КТ и МРТ», - отметила Л.Гордеева.

Жалуются североказахстанцы на длительное ожидание приема участковой службы, отказ в приезде скорой медицинской помощи, невозможность дозвониться в медорганизацию, нарушение медицинской этики и деонтологии, на недоступность и качество услуг мобильной бригады, отказ в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном уровне.

«Анализируя причины поступлений жалоб, необходимо отметить что половину обращений можно было решить на месте в медицинской организации при грамотном разъяснении населению вопросов прикрепления, порядка оказания медицинской помощи. Зачастую граждане не знают, куда обращаться, чтобы защитить свои права как пациента, если не сумели найти понимания при обслуживании в медицинской организации. Вместе с тем, одной из главных задач фонда является защита прав пациента, на что в первую очередь обращают внимание наши эксперты, когда проводят контроль качества медицинских услуг или выясняют причины отказа в предоставлении медицинской помощи», - резюмировала Л.Гордеева.



