В 2,5 раза увеличилось число желающих сменить поликлинику

25 Декабря 2022, 15:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 15 сентября по 15 ноября по стране прошла ежегодная кампании прикрепления, в рамках которой казахстанцы могут сменить поликлинику обслуживания на 2023 год. Как отметили в Фонде социального медицинского страхования, этой осенью число желающих воспользоваться такой возможностью было в 2,5 раза больше по сравнению с прошлогодней кампанией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

По предварительным результатам проведенной кампании, численность прикрепленного населения составляет около 19,7 млн человек, из них воспользовались возможностями кампании прикрепления на 2023 год порядка 277 тысяч человек.

При этом впервые прикрепились к организации ПМСП около 24 тысяч жителей, а 165,5 тысяч человек решили сменить нынешнюю поликлинику обслуживания на другую.

В кампании прикрепления на 2023 год участвовало 717 организаций первичной медико-санитарной помощи, из которых 83 – новые поставщики, то есть впервые предлагали свои услуги прикрепления в рамках кампании.

Напомним, кампания прикрепления проводится ежегодно с 15 сентября по 15 ноября. В этот период жители могут выбрать поликлинику, в которой они будут обслуживаться с 1 января следующего года. В рамках кампании можно прикрепиться к поликлинике впервые, сменить нынешнюю организацию обслуживания, либо поменять участкового врача внутри своей поликлиники. При выборе организации прикрепления рекомендуется выбирать клинику недалеко от дома, так как медицинская помощь на дому оказывается пациентам, проживающим на территории обслуживания клиники.

Проверить, к какой организации ПМСП вы прикреплены, можно на веб-портале электронного правительства (в личных данных).

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о произведенных платежах можно посредством государственной услуги «Информация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».