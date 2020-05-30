В 1941 году исчез бесследно - внук репрессированного нашел сведения в спецархиве полиции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спецархив департамента полиции Северо-Казахстанской области за шесть лет помог восстановить историю семьи более 130 родственникам репрессированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, уже в этом году материалы по реабилитированным североказахстанцам оказались полезными 11 семьям. Главный специалист архива Эльмира Валиулина отметила, что обращения поступают не только от жителей Казахстана, но и России, Польши, Германии.

Один из обратившихся - предприниматель из Жамбылского района Екпин Абиев. Его деда Аби Есекина осудили в конце 1941 года якобы за то, что «проводил антисоветскую агитацию, дискредитировал колхозный строй, распространял пораженческие слухи». Где он отбывал срок, семья не знает. Аби Есекин исчез бесследно.

«Странная подробность – его назвали малограмотным. Но ведь на время войны Аби оставили в деревне учителем. Он окончил 6 классов — серьёзное образование по тем временам. Его брат Кажигали, погибший в боях под Москвой, тоже учил детей, имея за плечами всего 4 класса! Даже письма с фронта писал исключительно в стихах. В материалах дела я впервые увидел кассационную жалобу Аби — она написана красивым, уверенным почерком образованного человека. Обвинить его в малограмотности мог только завистник», - рассказывает внук репрессированного.

Некоторые подробности трагедии Е. Абиев узнал у аксакалов нынешнего Есильского района, где жил его дед. Аби Есекин был ответственным колхозником, требовательным к себе и к другим. До обеда учитель, после обеда — земледелец. Он подбадривал женщин, которые заменили в поле ушедших на войну мужчин.

«Говорил им, что если не соберём урожай — стране нечем будет кормить солдат, и мы проиграем войну. Если не сошьёте для солдат одежду — ваши мужья и братья на фронте будут мёрзнуть, не смогут победить врага. Эти слова, умело извращённые, стали причиной его гибели. Для меня не остаётся сомнений, что деда погубил донос завистника. В 1989 году уголовное дело в отношении Аби было прекращено из-за отсутствия состава преступления. Тяжело листать эти страницы, но мы, потомки, должны знать правду», - считает Екпин Абиев.