Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:21
-
-
-
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
вчера 19:44
-
-
-
вчера 19:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В 157 км от Алматы произошло землетрясение
17 Октября 2019 08:01
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК» 17 октября 2019 года в 06 часов 30 минунт 47 секунд алматинского времени (17 октября 2019 года в 00 часов 30 минут 47 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
Новости по темеВторое за сутки землетрясение произошло в Казахстане Землетрясение произошло в Алматинской области В 546 км на северо-восток от города Алматы произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения - 8.5.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра - 42.87 с.ш. и 78.78 в.д.
Глубина – 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 30 лет стажа, 45 тысяч операций, спасенные детские жизни. Легко ли быть анестезиологом
- Волшебница Малефисента заговорила на казахском языке
- Я решил провести два боя в Казахстане - Канат Ислам о дальнейших планах
- Перинатальный центр в Атырау работает в штатном режиме
- Похищение ребенка в Алматы: воспитатель детсада предстала перед судом
- День спасателя отметили в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047