В 157 км от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК» 17 октября 2019 года в 06 часов 30 минунт 47 секунд алматинского времени (17 октября 2019 года в 00 часов 30 минут 47 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 157 км на восток от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 8.5.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра - 42.87 с.ш. и 78.78 в.д.

Глубина – 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет