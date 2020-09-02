+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В 14 селах ЗКО капитально ремонтируют амбулатории и ФАПы

2 Сентября 2020 15:54
Поделиться:
В 14 селах ЗКО капитально ремонтируют амбулатории и ФАПы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента страны отмечено, что в течение трех лет все сельские населенные пункты будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями. К примеру, в Западно-Казахстанской области в текущем году выделили свыше 1 миллиарда тенге на капитальный ремонт фельдшерских и врачебных амбулаторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент представил новый план реформ – Аида Балаева о Послании
Ситуация в медицине меняется к лучшему- Вячеслав Локшин о Послании Баланс трудовых ресурсов необходимо учитывать еще в школах – эксперт Акмолинские полицейские поддержали Послание Президента

Как отметил руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании четко расставил приоритеты в дальнейшем развитии системы здравоохранения. Президент сказал, труд медицинских работников должен достойно оплачиваться, и поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Также он пообещал, что к 2023 году средняя зарплата врачей увеличится в два раза.

«Глава государства обратил особое внимание на лекарственное обеспечение и развитие фармацевтической отрасли Казахстана, где в условиях распространения коронавирусной инфекции выявились проблемные моменты. По развитию инфраструктуры медицинской направленности тоже поставлены большие задачи. За 5 лет в Казахстане будут построены 20 многопрофильных стационаров. На эти цели направлены 1,5 триллиона тенге инвестиционных средств. В ближайшее время планируется полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, обновить на 50% коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести продолжительность жизни населения до 75 лет. Также будут пересмотрены подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов. Пандемия остро подняла вопрос и подготовки врачей узких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов, а также среднего медперсонала. Их нехватка остро ощущалась во время пандемии», – отметил Б.Каюпов.

Следует отметить, что в текущем году в 14 населенных пунктах ЗКО идет капитальный ремонт зданий на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Радует, что данный вопрос теперь поднят на уровне Правительства. Это значит, что в ближайшие годы будут обновлены все сельские медучреждения.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Западно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Аида Галиева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив