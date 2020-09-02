В 14 селах ЗКО капитально ремонтируют амбулатории и ФАПы

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента страны отмечено, что в течение трех лет все сельские населенные пункты будут обеспечены фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями. К примеру, в Западно-Казахстанской области в текущем году выделили свыше 1 миллиарда тенге на капитальный ремонт фельдшерских и врачебных амбулаторий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании четко расставил приоритеты в дальнейшем развитии системы здравоохранения. Президент сказал, труд медицинских работников должен достойно оплачиваться, и поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие. Также он пообещал, что к 2023 году средняя зарплата врачей увеличится в два раза.

«Глава государства обратил особое внимание на лекарственное обеспечение и развитие фармацевтической отрасли Казахстана, где в условиях распространения коронавирусной инфекции выявились проблемные моменты. По развитию инфраструктуры медицинской направленности тоже поставлены большие задачи. За 5 лет в Казахстане будут построены 20 многопрофильных стационаров. На эти цели направлены 1,5 триллиона тенге инвестиционных средств. В ближайшее время планируется полностью оснастить необходимым оборудованием все медицинские организации, обновить на 50% коечный фонд, заменить устаревшую инфраструктуру, довести продолжительность жизни населения до 75 лет. Также будут пересмотрены подходы к организации первичной медицинской помощи. Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов. Пандемия остро подняла вопрос и подготовки врачей узких специальностей: эпидемиологов, инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кардиологов, а также среднего медперсонала. Их нехватка остро ощущалась во время пандемии», – отметил Б.Каюпов.

Следует отметить, что в текущем году в 14 населенных пунктах ЗКО идет капитальный ремонт зданий на сумму свыше 1 миллиарда тенге. Радует, что данный вопрос теперь поднят на уровне Правительства. Это значит, что в ближайшие годы будут обновлены все сельские медучреждения.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.