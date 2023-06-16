В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Костанайской области планируется снизить износ теплосетей с 49,9% до 47,4%. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во избежание аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения в текущем году увеличено финансирование до 18 млрд тенге. Это в 14 раз больше, чем в прошлом году», - сказал аким во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, основная часть средств направлена на теплоснабжение в городах Костанай, Рудный, Аркалык и Лисаковск.

«Всего в текущем году будет реконструировано 21,4 км теплосетей, снижение износа – с 49,9% до 47,4%. Мы так прогнозируем. В целях снижения износа сетей теплоснабжения до 40% до 2029 года, планируется ежегодно реконструировать по 20 км теплосетей», - добавил Кумар Аксакалов.