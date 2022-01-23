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В 14 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

23 Января 2022 06:30
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В 14 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 14 городах Казахстана 23 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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23 января 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Алматы, Караганды, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Актобе, Кокшетау, Костанай, Петропавловск и Павлодар (1 степени), Усть-Каменогорск (2 степени), Семей (2 степени), Риддер (2 степени).

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

НМУ подразделяются на степени: I степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 1 ПДК. II степень — передается, если ожидается превышения концентрации одного или нескольких веществ выше 3 ПДК.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено 7 регионах Казахстана.

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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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