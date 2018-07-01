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В 132 км от Алматы произошло землетрясение

30 Июля 2018 07:23 204
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В 132 км от Алматы произошло землетрясение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 132 км на юг от города Алматы произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 июля 2018 года в 03 часа 59 минут 57 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 132 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения -9.9. Магнитуда - 3.8», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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