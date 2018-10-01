В 13 учреждениях Алматинской области без трудовых договоров работает свыше 2000 человек

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в 13 учреждениях без трудовых договоров работает свыше 2000 человек. Об этом говорилось сегодня на заседании трехсторонней комиссии, прошедшем под руководством первого заместителя акима области Ляззата Турлашова.

В заседании принимали участие специалисты НПП «Атамекен», областной трудовой инспекции и центра занятости. Обсуждались важные вопросы в данной сфере.



К примеру, в этом году в регионе было выделено 80 млн тенге на открытие бизнеса по государственной программе. Однако до сегодняшнего дня была освоена лишь половина суммы. Помимо этого, граждане, окончившие курсы профессиональной подготовки, прошли повторное обучение за счет средств бюджета. Для предотвращения подобных случаев Ляззат Махатулы дал поручение укрепить связь между тремя сторонами и поведал о том, что нужно подготовить специальную дорожную карту.



«Мы должны бороться с безработицей. Однако нужно контролировать, чтобы государственные программы использовались с умом. Помимо этого, просим учреждения, не сумевшие выдать зарплату работникам, связаться с НПП «Атамекен», центром занятости либо трудовой инспекцией. Если вы собираетесь сократить сотрудника либо уволить, нужно предупреждать за три месяца. Лишь тогда мы сможем найти выход и подумаем над их трудоустройством. Сейчас - век рынка», - сказал первый заместитель акима Алматинской области Ляззат Махатулы.



Также на заседании было отмечено, что на данный момент в 13 учреждениях Алматинской области без трудовых договоров работает свыше 2000 человек, в связи с этим руководителям организаций были сделаны замечания, приняты соответствующие меры.



Автор: Самал Кабышева

Перевод: Сабина Биржанкызы