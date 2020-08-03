В 13 городах и районах Азербайджана продлевается жесткий карантин

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ – В 13 городах и районах Азербайджана продлеваются жесткие карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В соответствии с нынешней санитарно-эпидемиологической ситуацией в Азербайджане принято решение о применении некоторых смягчений в городах и районах, в которых был введен ужесточенный карантинный режим, а также по стране. Об этом говорится в сообщении, поступившем в АЗЕРТАДЖ из Оперативного штаба при Кабинете министров.

С 06:00 часов 5 августа 2020 года в городах и районах, входящих в зону ужесточенного особого карантина, ликвидируется система получения разрешения на покидание жилья. Разрешается посещение пляжей по стране в соответствии с требованиями карантинного режима.

Учитывая динамику заражения инфекцией COVID-19, до 00:00 часов 31 августа ужесточенный особый карантинный режим будет применен в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах.

В 13 городах и районах, в которых введен ужесточенный особый карантинный режим, остаются в силе следующие ограничения: прекращение работы общественного транспорта по выходным, запрет деятельности крупных торговых центров, за исключением функционирующих при них продуктовых магазинов и аптек; запрет на обслуживание клиентов на месте в объектах общественного питания; запрет деятельности музеев и выставочных залов; приостановление образовательного, учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях (за исключением экзаменов, конкурсов, собеседований и приема обращений граждан, связанных с предоставлением различных справок и документов); приостановление проведения всех массовых мероприятий.

До 00:00 31 августа 2020 года по Азербайджану продолжит действовать особый карантинный режим. Приостановлен въезд-выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом (за исключением специальных и чартерных рейсов). Приостановлен въезд-выезд в города и районы, в которых применяется ужесточенный особый карантинный режим. Запрещается деятельность развлекательных заведениий, объектов культуры, кинотеатров, спортивных залов. Запрещены все массовые мероприятия. В общественных местах гражданам нельзя собираться в группы более 5 человек.

Установлен запрет, за исключением похорон, на организацию и проведение религиозных ритуальных услуг, в том числе поминальных церемоний в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 32 443 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 113 пациентов прошли лечение и выздоровели, 462 человека скончались. Число активных больных составляет 4 868 человек.