В 12 регионах Казахстана проходит ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 12 регионах Казахстана проходит мартовское ЕНТ. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы плавно начинаем (ЕНТ) в 12 регионах страны», - написал Дидар Смагулов.

Ранее сообщалось, что мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдёт в компьютерном формате.

«Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдёт в компьютерном формате. Детали регистрации мы опубликуем на следующей неделе: вы сможете выбрать удобные для себя дату, время сдачи теста и попробовать «на вкус» новый формат в течение марта!» - сообщил Дидар Смагулов.

Он пояснил, что участие в мартовском ЕНТ по желанию, стоимость - 2 242 тенге. Дидар Смагулов также добавил, что ЕНТ для поступления на грант пройдёт в период с апреля по июнь, где будут 2 бесплатные попытки (без каких-либо ограничений между днями).



