В 12 раз увеличилось количество случаев COVID-19 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В городе наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 16 дней января зарегистрировано 36347 случаев, что в 12 раз выше зарегистрированных 2737 случаев за декабрь 2021 года», - сообщила Казинформу главный санврач столицы Сархат Бейсенова.

По ее данным, за последние сутки зарегистрировано 4,6 тысяч первично лабораторно-подтвержденных случаев (3,2 тыс. - с симптомами, 1,4 тыс. - бессимптомных). Прирост составил – 2,5 %. За последнюю неделю зарегистрировано 31,7 тыс. случаев COVID-19. Заболеваемость выше предыдущей недели в 5 раз (предыдущая неделя – 4,5 тыс.).

В столичном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает, как переболевших COVID-19, так и тех, кто уже был вакцинирован в период март-сентябрь 2021 года.

«По городу в настоящее время ревакцинации подлежат (получившие полный курс вакцины за февраль, март, апрель, май, июнь, июль) 245 тысяч человек, из которых всего 27,9 тыс или 11,3 % человек ревакцинированы», - добавили в ведомстве.

На сегодня главной защитой от вируса являются законченный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против СOVID-19. Люди, которые имеют защиту, легче переносят «омикрон». И последствия перенесенного заболевания значительно легче, чем если человек не вакцинировался и не прошел повторную вакцинацию.

В связи с этим, департамент санитарно-эпидемиологического контроля города напоминает о необходимости соблюдения мер эпидемиологической безопасности, а также призывает вакцинироваться тех, кто этого не сделал, и ревакцинироваться.

Сделать это удобно и быстро можно в столичных поликлиниках и в прививочных кабинетах, расположенных в ТРЦ «Абу Даби Плаза», «Керуен», «Азия Парк», ТД «Евразия» и ЖД вокзал «Нурлы жол».