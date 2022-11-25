Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

В 11% случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться

25 Ноября 2022, 16:33
В 11% случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения исследования Структурой «Женщины-ООН» в Казахстане казахстанские респонденты сообщали о притеснениях на работе. В 11 % случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться с места работы. Об этом заявила программный менеджер Структуры Дина Амришева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показало исследование в ситуации с насилием и домогательством на рабочем месте по-прежнему существуют сильные гендерные стереотипы. Нередко в домогательствах и насилии считают ответственными пострадавших. Невозможность добиться справедливости, а также чувство стыда являются причиной, по которой пострадавшие не рассказывают о домогательствах и не обращаются за помощью. 53 % обращений имеют отрицательный исход для пострадавших. Почти каждый третий случай обращения за помощью игнорируется. В ходе исследования казахстанских респондентов также сообщали о притеснениях на работе. В 11 % случаев пострадавшие от сексуальных домогательствах пришлось уволиться с места работы», - сказала на круглом столе программный менеджер Структуры «Женщины-ООН» в Казахстане Дина Амришева.

Она отметила, что домогательство на рабочем месте является серьезным барьером для женщин в продвижении их в профессиональной карьере, получении экономической безопасности.

Поэтому Дина Амришева призвала национальных партнеров объединить усилия, чтобы через законодательные меры, политику усиливать защиту пострадавших в данном направлении, особенно в сфере труда.

В Казахстане намерены ужесточить ответственность за приставание на работе. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до пяти лет лишения свободы. Более 80 % респондентов выступают за законодательное закрепление запрета домогательств в сфере труда.

Сообщалось, что домогательствам на рабочем месте в РК подвергаются женщины от 20 до 40 лет.

Старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбекова Сергей Корнейчук объяснил, как жертве доказать факт домогательства на работе.


Теги:
Новости по теме
Более 80 % респондентов выступают за законодательное закрепление запрета домогательств в сфере труда
Трудоустройство казахстанцев в 2022 году ведется в рамках нацпроекта и с помощью субсидий
Как жертве доказать харассмент на рабочем месте
Читайте также
Более 80 % респондентов выступают за законодательное закрепление запрета домогательств в сфере труда
Трудоустройство казахстанцев в 2022 году ведется в рамках нацпроекта и с помощью субсидий
Как жертве доказать харассмент на рабочем месте
Финансирование на новую ипотечную программу не предусмотрели на 2023 год
Адресная помощь на аренду жилья: более 37 тысяч заявлений приняли от казахстанцев
В Казахстане букмекеры будут отправлять данные о ставках и игроках в госорганы
Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане
Субсидировать аренду жилья для неполных семей предложили в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
2 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
3 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
4 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
5 Бразилия — Сербия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

Лента новостей