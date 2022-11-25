В 11% случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться

25 Ноября 2022, 16:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения исследования Структурой «Женщины-ООН» в Казахстане казахстанские респонденты сообщали о притеснениях на работе. В 11 % случаев пострадавшим от сексуальных домогательств пришлось уволиться с места работы. Об этом заявила программный менеджер Структуры Дина Амришева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показало исследование в ситуации с насилием и домогательством на рабочем месте по-прежнему существуют сильные гендерные стереотипы. Нередко в домогательствах и насилии считают ответственными пострадавших. Невозможность добиться справедливости, а также чувство стыда являются причиной, по которой пострадавшие не рассказывают о домогательствах и не обращаются за помощью. 53 % обращений имеют отрицательный исход для пострадавших. Почти каждый третий случай обращения за помощью игнорируется. В ходе исследования казахстанских респондентов также сообщали о притеснениях на работе. В 11 % случаев пострадавшие от сексуальных домогательствах пришлось уволиться с места работы», - сказала на круглом столе программный менеджер Структуры «Женщины-ООН» в Казахстане Дина Амришева.

Она отметила, что домогательство на рабочем месте является серьезным барьером для женщин в продвижении их в профессиональной карьере, получении экономической безопасности.

Поэтому Дина Амришева призвала национальных партнеров объединить усилия, чтобы через законодательные меры, политику усиливать защиту пострадавших в данном направлении, особенно в сфере труда.

В Казахстане намерены ужесточить ответственность за приставание на работе. За домогательство на рабочем месте может грозить от 5 МРП (15 315 тенге) до пяти лет лишения свободы. Более 80 % респондентов выступают за законодательное закрепление запрета домогательств в сфере труда.

Сообщалось, что домогательствам на рабочем месте в РК подвергаются женщины от 20 до 40 лет.

Старший преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Костанайской академии МВД РК имени Шракбека Кабылбекова Сергей Корнейчук объяснил, как жертве доказать факт домогательства на работе.