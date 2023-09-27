В 11 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана из-за ожидающихся гроз, тумана и пожарной опасности, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Днем на юге, востоке области ожидается гроза. Ветер северный на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге Павлодарской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза.

Днем на востоке, юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

28-29 сентября днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. 27-29 сентября в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. 27-29 сентября на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 27-29 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 29 сентября днем ожидается гроза. 27-29 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 26-28 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 26-28 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. 26-27 сентября на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Туркестан ожидается ветер восточный днем порывы 15-20 м/с. 26-27 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте 26-27 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.