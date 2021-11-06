В 100% государственных школ Атырауской области есть системы видеонаблюдения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области в 100% государственных школ есть системы видеонаблюдения. Об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшей под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На заседании рассматривались вопросы правонарушений в семейно-бытовых отношениях и безопасности в организациях образования. Начальник областного Департамента полиции Камза Умбеткалиев доложил о принимаемых мерах по профилактике правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. По его словам, в целях профилактики преступлений с начала года проводились оперативно – профилактические мероприятия «Тұрмыс», «Құқықтық тәртіп», «Есеп». Тем не менее, за 9 месяцев этого года количество преступлений в семейно-бытовой сфере выросло на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«За 9 месяцев в книге учета информации зарегистрировано свыше 30 тысяч сообщений и заявлений. В том числе, рассмотрено 4 934 сообщения о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений, привлечены к административной ответственности 1 479 человек, нарушавших покой в своих семьях», - рассказал Камза Умбеткалиев.

На заседании руководитель управления образования Саткан Есенгалиев проинформировал о ситуации с безопасностью в образовательных учреждениях региона.

«196 государственных школ области оснащены 8 126 камерами видеонаблюдения, таким образом, охват составляет 100%. В том числе, некоторые из них подключены к Центру оперативного управления через систему «Сергек». 39 школ обслуживаются специализированной охраной, в 138 школах установлены турникеты и в 196 – сигнальные кнопки», - расссказал Саткан Есенгалиев.

По словам руководителя управления, установлены 5 397 камер видеонаблюдения в 150 государственных детских садах и 695 камер видеонаблюдения в 17 колледжах. Аналогичные меры безопасности принимаются и в негосударственных учреждениях образования.

Подводя итоги собрания, глава региона Махамбет Досмухамбетов отметил необходимость усиления работы по профилактике правонарушений.

«Департаменту полиции Атыруской области поручаю активизировать работу с состоящими на учете дебоширами и неблагополучными семьями. На улицах, в том числе в многоэтажных жилых массивах, усилить пешее патрулирование. Необходимо взять под контроль автостоянки, бесхозных здания и другие места, недоступные для автопатрулей», - сказал М. Досмухамбетов.