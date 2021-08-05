В 10% случаев скорую помощь казахстанцы ждали более часа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Худшую оценку работы скорой помощи получили Восточно-Казахстанская, Мангыстауская и Западно-Казахстанская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на результаты общественного мониторинга оценки качества оказания госуслуг в стране за 2020 год.

В 2020 году в Казахстане функционировало 330 станций (отделений) скорой медицинской помощи, против 318 станций в 2019-м. За год станции скорой помощи успели обслужить 7,5 млн человек — на 11,2% меньше, чем годом ранее.

Каждые 398 человек из 1000 были охвачены обслуживанием отделением скорой помощи. Для сравнения: в 2019 году 451 человек из 1000 воспользовался услугами скорой.

Вызов скорой помощи в стране оказывается бесплатно. За качество услуг ответственно Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Согласно результатам общественного мониторинга оценки качества оказания госуслуг в стране за 2020 год, граждане удовлетворены работой скорой на 82,5%. Средняя оценка оказанной услуги — 4,69 балла из 5.

Из всех обращений по номеру «103» за оказанием скорой медицинской помощи в 97,7% случаев был принят вызов, в 2,3% случаев услугополучателям предоставили другой номер для обращения.

Согласно Правилам оказания скорой медицинской помощи в РК, время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера в зависимости от категории срочности составляет 10–60 минут. В большинстве случаев (85,4%) сроки ожидания скорой помощи укладываются в установленные нормативы.

В 10,4% случаев ожидание составило более часа, ещё 4,2% респондента не смогли вспомнить точное время ожидания скорой помощи.

Отмечены также единичные случаи, когда скорую помощь приходилось ждать 4 часа или даже 5 дней.

При этом большинство респондентов (27,7%) отмечали прибытие скорой в течение 10 минут. Ещё 25,8% опрошенных ожидали скорую помощь около 15 минут, 23,9% — в течение получаса; 8% респондентов приходилось ждать скорую до часа.

94,8% респондентов отметили, что бригада скорой помощи оказала необходимую помощь пациенту. В 47,4% случаев помощь была оказана на дому, в 35,2% случаев последовала госпитализация пациента, в 13,1% случаев пациент отказался от госпитализации, ещё 1,9% услугополучателей отметили, что бригада скорой помощи уехала, не оказав необходимой помощи.

В целом работа сотрудников скорой помощи по категории «вежливость и внимание к потребностям» удовлетворила граждан на 88,3%, оперативностью удовлетворены 83,6% респондентов, компетентностью — 83,1%, вежливостью и внимательностью диспетчера — 83,1%, скоростью дозвона на пульт «103» — всего 74,2%.

В разрезе регионов наиболее высокие баллы по совокупности критериев оценки получили Жамбылская и Актюбинская области, а также столица.

Самый низкий средний балл получили Восточно-Казахстанская, Мангыстауская и Западно-Казахстанская области.