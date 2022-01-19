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вчера 22:51
В 10 раз возросло число пациентов в инфекционных стационарах в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в январе текущего года в 10 раз возросло число пациентов в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
«В настоящее время в инфекционных стационарах областного центра, города и райцентров лечение получают 730 человек. Загруженность составляет 30,9% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации находятся 11 пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 10,4% на 106 мест», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.
Напомним, что в начале января в городе инфицированных коронавирусом принимал всего один стационар. А число больных в регионе, получающих лечение стационарно, снизилось до 70 человек. В настоящее время в городе пациентов с КВИ принимают три лечебных заведения.
Как ранее сообщалось, число привитых вакциной Pfizer назвали в Атырауской области.
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