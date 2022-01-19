В 10 раз возросло число пациентов в инфекционных стационарах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в январе текущего года в 10 раз возросло число пациентов в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«В настоящее время в инфекционных стационарах областного центра, города и райцентров лечение получают 730 человек. Загруженность составляет 30,9% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации находятся 11 пациентов, 2 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 10,4% на 106 мест», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области.