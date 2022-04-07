В 10 раз увеличить налог на майнинг предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил об увеличении доходов в бюджет в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в этом году доходы увеличили на 955 млрд тенге. Основной рост, безусловно, за счет роста макропоказателей, за счет роста цен, ЭТП. И, если сравнивать с 2021 годом, то рост прогноза к факту прошлого года – это 38%. Это очень хорошая динамика. Безусловно, там сидит и налоговое администрирование. По части увеличения доходов и прогнозов, поручение такое есть у нас главы государства по увеличению ставок налога на майнинг. У нас действующая ставка 1 тенге, мы предлагаем увеличить ее в 10 раз», - сказал Азамат Амрин на презентации законопроектов с поправками в законы «О республиканском бюджете на 2022-2024» и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы.

По его словам, уже были проведены консультации с отраслевыми госорганами и с бизнесом.

«Единственное, эту ставку мы хотим дифференцировать. То есть, не просто поднять с 1 до 10-ти, а сделать в зависимости от размера, от стоимости электроэнергии, потому что, чем выше стоимость энергии, тем выше затраты, соответственно, размер ставки будет ниже. Это касается белых майнеров. Что касается серых, там, безусловно, работа по выявлению этого серого майнинга есть, и там соответствующие госорганы ведут работу по контролю», - отметил спикер.

«Поэтому мы сейчас в настоящее время срочно разрабатываем законопроект по поручениям президента в налоговый кодекс. Концепция утверждена. Сейчас законопроект находится на согласовании в госорганах. Буквально к концу месяца либо в мае мы уже зайдем к вам с этим законопроектом, где предложим эти поправки на обсуждение», - пообещал вице-министр.