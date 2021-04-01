В 10 раз увеличилось количество заражений коронавирусом в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В рамках сотрудничества между Китаем и Азербайджаном в борьбе с коронавирусной инфекцией в Баку доставлена очередная партия вакцины от COVID-19 китайского производства. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения АР Виктор Гасымов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с договором, подписанным 10 дней назад о поставках в Азербайджан 5 млн доз вакцины, сегодня из Китая в Баку было доставлено 500 тысяч доз препарата «Coronavac». Чем выше будут темпы вакцинации, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация в Азербайджане», - сказал журналистам В.Гасымов.

Выступая на церемонии получения прививок, посол КНР в Баку Го Минь сообщила, что правительство Китая в ближайшее время безвозмездно предоставит в Азербайджан 150 тысяч доз китайской вакцины «SinoVac».

В марте число зараженных в Азербайджане выросло почти в 10 раз – с 200 до 2200. Инфекционист Вугар Джавадзаде связывает происходящее появлением в стране британского штамма (B1.1.7).

«По сравнению с предыдущими месяцами состояние больных ухудшается в течение 2-3 дней. Температура за короткое время поднимается до 40-41 градуса. Сбить ее становится очень сложно. Клинические признаки протекают более остро. На мой взгляд, это британский штамм. Потому что по сравнению с прошлым годом заболевание имеет более агрессивное течение», - поделился врач-инфекционист.

Напомним, 5 апреля из Кореи в Азербайджан поступит 84 тысяч доз вакцины «Vaxzevria» производства совместной англо-шведской компании (прежнее название AstraZeneca). Всего до конца мая планируется импортировать в республику 432 тысяч доз этой вакцины. Также в течение 8 недель в АР будет поставлено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Помимо вышеперечисленных препаратов правительство АР ведет переговоры о закупе 300 тысяч доз российской вакцины «Sputnik V», поставка которых планируется в течение 6 месяцев.

На сегодняшний день в Азербайджане вакцину от коронавируса уже получило около 5% населения – это около 550 тысяч человек. Для эффективности вакцинации в ней должны принять участие не менее 70% граждан, входящих в группу риска.