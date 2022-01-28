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В 10 раз увеличилось количество амбулаторных пациентов с COVID-19 в СКО

28 Января 2022 14:34
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В 10 раз увеличилось количество амбулаторных пациентов с COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в десять раз возросло количество амбулаторных пациентов с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что в домашних условиях получают лечение 4 130 человек. Еще 10 января амбулаторных больных было 413. Нагрузка на мобильные бригады увеличилась. Уже 144 бригады работают, из низ 118 активные.

В инфекционных стационарах находятся 359 пациентов, загруженность коек составляет 26%. В сравнении с тем же 10-м январем, когда в стаицонарах находились 16 человек, загруженность возросла более чем в два раза. В сутки сейчас поступает на госпитализацию до 50 человек.

«Основная масса переносит в легкой и бессимптомной форме. Наблюдается кашель, насморк, повышение температуры тела. Выздоровление наступает на 7-10 сутки. В стационары попадают в большинстве своем пожилые пациенты, с сопутствующими хроническими заболеваниями. Из 359 пациентов на кислороде находятся 125 человек. Наблюдается рост заболеваемости среди детей и беременных женщин. В стационарах 78 будущих мам и 49 детей, большая часть из которых в возрасте до одного года. К счастью, в тяжелом состоянии детей и беременных женщин нет», - сказал Н.Айманов.

Он добавил, что пока нет рост количества тяжелых пациентов и уровня смертности. С начала пандемии от коронавируса скончались 463 жителя области.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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