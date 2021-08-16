В 10 раз планируется увеличить финансирование проектов в рамках «Бюджета народного участия»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам директора департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анары Байтукеновой, предусматривается десятикратное увеличение объема финансирования проектов в рамках «Бюджета народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно, в прошлом году в пилотном режиме в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и во всех областных центрах был успешно внедрён инструмент «бюджет народного участия», который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе.
По словам Анары Байтукеновой, реализован 81 проект по благоустройству дворов и спортивных площадок на сумму 2,3 млрд тенге.
«Учитывая положительные результаты пилотного проекта, предусматривается 10-кратное увеличение объёма финансирования проектов в рамках «Бюджета народного участия». Вместе с тем, в целях усиления контроля за процессом утверждения местных бюджетов предусматривается внедрение общественных экспертиз, включая применение онлайн-опросов по расходам на инфраструктурные и социальные инициативы», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.
По ее мнению, данные меры позволят учитывать реальные потребности населения и повысить уровень доверия граждан к органам исполнительной власти на местах.
- Местное самоуправление: Как в РК намерены улучшить распределение расходов местного бюджета
- Концепция развития местного самоуправления: какие полномочия передадут Кеңесу
- 60 нарушений карантинного режима выявили за выходные в Алматы
- В сентябре преподавателям национальных и госвузов повысят зарплату
- Документы для зачисления в вузы принимаются до 25 августа - Минобразования
- В Алматинской области около 5 тысяч объектов работают по проекту «Ashyq»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана