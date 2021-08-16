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В 10 раз планируется увеличить финансирование проектов в рамках «Бюджета народного участия»

16 Августа 2021 17:10
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В 10 раз планируется увеличить финансирование проектов в рамках «Бюджета народного участия»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам директора департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК Анары Байтукеновой, предусматривается десятикратное увеличение объема финансирования проектов в рамках «Бюджета народного участия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, в прошлом году в пилотном режиме в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и во всех областных центрах был успешно внедрён инструмент «бюджет народного участия», который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе.

По словам Анары Байтукеновой, реализован 81 проект по благоустройству дворов и спортивных площадок на сумму 2,3 млрд тенге.

«Учитывая положительные результаты пилотного проекта, предусматривается 10-кратное увеличение объёма финансирования проектов в рамках «Бюджета народного участия». Вместе с тем, в целях усиления контроля за процессом утверждения местных бюджетов предусматривается внедрение общественных экспертиз, включая применение онлайн-опросов по расходам на инфраструктурные и социальные инициативы», - отметила директор департамента анализа регионов и развития местного самоуправления.

По ее мнению, данные меры позволят учитывать реальные потребности населения и повысить уровень доверия граждан к органам исполнительной власти на местах.


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#Общество   #Местное содержание  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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