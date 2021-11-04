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В 10 казахстанских городах зафиксировано высокое загрязнение воздуха

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Ноября 2021, 09:52
В 10 казахстанских городах зафиксировано высокое загрязнение воздуха

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев назвал 10 городов с высоким загрязнением воздуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы изменения климата и достижения углеродной нейтральности мы сможем решить через решение экологических проблем. Основными экологическими проблемами в Казахстане являются загрязнение атмосферного воздуха и несовершенная система обращения с отходами», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По его словам, согласно мониторингу атмосферного воздуха из 45 промышленных городов 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

«Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. Причинами высокого загрязнения являются изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие модернизации и реконструкции, использование угля», - отметил министр.

«В сфере обращения с отходами остро стоит проблема несоответствия санитарным и экологическим требованиям полигонов ТБО, низкий уровень переработки ТБО и стихийные свалки», - заключил глава Минэкологии.


Правительство РК   Экология   Промышленность   Регионы Казахстана  
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