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    17:54, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В 1,7 раза выросла за неделю заболеваемость коронавирусом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последнюю неделю резко увеличилось число инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость возросла в 1,7 раза - с 437 до 762 случаев.

    За последние сутки в регионе выявили 117 новых инфицированных коронавирусом. Из них 76 – с симптомами заболевания. Наибольшее число новых случаев приходится на Петропавловск – 49. На второй месте - близлежащий Кызылжарский район. Коронавирус выявили у жителей еще 11 районов.

    Анализы у 99 североказахстанцев отобрали по эпидемиологическим показаниям, у 17-ти с целью эпиднадзора и у одного завозного с профилактической целью.

    Всего за сутки четыре лаборатории провели 1394 ПЦР-исследования на коронавирус.

    «С начала регистрации заболеваемости в области коронавирус выявляют во всех возрастных категориях. Наибольшее число инфицированных в возрасте 60 лет и старше – 28% от общего числа случаев, 50-59 лет – 19%, 30-39 лет – 16%. В 34% коронавирус обнаружили у работающего населения области, в 25% - среди пенсионеров», - проинформировали в пресс-службе.

    Общее число инфицированных коронавирусом в области достигло 10 549 человек. Из них 6 507 – с симптомами заболевания. Завозных случаев – 378, или 3,7%.

    Вирус у 61% человек выявили при их обращении за медицинской помощью, 23% - среди контактных и 16% - при профилактическом осмотре.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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