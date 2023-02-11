В 1,6 раза выросли инвестиции в обрабатывающую промышленность Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги социально-экономического развития Жамбылской области в минувшем 2022 году обсудили в Таразе. Отмечен стабильный рост экономики по всем показателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, на расширенном заседании областного акимата под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждены итоги выполнения социально-экономических показателей за 2022 год и реализация госпрограмм.

«По итогам прошлого года рост экономики региона составил 105,5%, - рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования акимата области Гульдана Жауынбекова. – Социально-экономические показатели выше предыдущего периода, в отдельных случаях показатели области выше среднереспубликанских. Уровень безработицы сопоставим с республиканскими показателями - 4,9%».

По словам спикера, объем промышленного производства в январе - декабре 2022 года составил 859,8 млрд тенге, что на 10,2% больше, чем в 2021 году. Объем инвестиций в основной капитал составил 423,1 млрд тенге. Положительная динамика сохраняется во многих отраслях промышленности региона – сельском хозяйстве (107,5%), строительстве (101%), связи (102,7%), торговле (102%).

Особо отметила спикер рост в обрабатывающей промышленности - 110,2%.

«Инвестиции в основной капитал обрабатывающей промышленности за отчетный период составили 122,7 млрд тенге (рост в 1,6 раза). Объем производства продукции легкой промышленности увеличился в 3,3 раза, химической промышленности – на 7,7%. В области также динамично развивается фармацевтическая отрасль, по итогам года 2022 года объем производства вырос в 1,2 раза».

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульдана Жауынбекова доложила и об итогах реализации в регионе проекта «Ауыл - ел бесігі».

«В 2022 году в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» реализовано 149 проектов в 82 населенных пунктах. В этом году в рамках проекта планируется реализовать 246 проектов в 78 населенных пунктах, в том числе, будут введены в эксплуатацию 6 объектов образования, 13 объектов спорта, 7 объектов культуры, 2 объекта здравоохранения. Будут отремонтированы внутрипоселковые улицы протяженностью 185,8 км», - сообщила спикер.

Фото: акимат Жамбылской области