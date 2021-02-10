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    15:12, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В 1,5 раза за неделю снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев отметил, что добиться снижения ежесуточного числа инфицированных удалось благодаря вовремя принятым ограничительным мерам. С середины января каждый день по области регистрировали 100-110 инфицированных. В феврале – не более 70 человек в сутки.

    «За последние семь дней заболеваемость упала в 1,5 раза. С 6-го февраля, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, мы находимся в «желтой» зоне», - сказал А. Жуматаев.

    С 13 февраля в регионе ослабляют ограничительные меры. Локдаун частично сохраняется по воскресеньям.

    «В воскресенье у нас временно приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов - за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания, кинотеатров - крытых рынков одежды, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков, бассейнов, общественных бань, саун, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок», - сказал А. Жуматаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Общество Статистика Минздрав РК
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