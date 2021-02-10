В 1,5 раза за неделю снизилась заболеваемость COVID-19 в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге главный санитарный врач области Асет Жуматаев отметил, что добиться снижения ежесуточного числа инфицированных удалось благодаря вовремя принятым ограничительным мерам. С середины января каждый день по области регистрировали 100-110 инфицированных. В феврале – не более 70 человек в сутки.

«За последние семь дней заболеваемость упала в 1,5 раза. С 6-го февраля, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, мы находимся в «желтой» зоне», - сказал А. Жуматаев.

С 13 февраля в регионе ослабляют ограничительные меры. Локдаун частично сохраняется по воскресеньям.

«В воскресенье у нас временно приостанавливается деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов - за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания, кинотеатров - крытых рынков одежды, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков, бассейнов, общественных бань, саун, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок», - сказал А. Жуматаев.