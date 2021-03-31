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    18:06, 30 Март 2021 | GMT +6

    В 1,5 раза выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане – Минздрав

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза, за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актюбинской, Алматинской областях. До 56% от общей заболеваемости приходится на жителей города Алматы, где регистрация случаев увеличилось с 100 случаев в сутки в феврале до 500 случаев в сутки в марте месяце. В городе Нур-Султане количество случаев увеличилось с 100 случаев в сутки в феврале до 350 случаев в сутки в марте», - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на брифинга в СЦК.

    В зоне повышенного риска – «красной» зоне - находятся 4 региона: города Алматы и Нур-Султан, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

    В «желтой» зоне – 3 региона: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области. Остальные 10 регионов расположены в «зеленой» зоне.

    «В регионах, где отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации, которые перешли в «желтую» и «красную» зоны, введены дополнительные ограничительные меры, наиболее жесткие меры приняты в городе Алматы», - отметил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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