В 1,5 раза увеличится количество ученых в Казахстане к 2025 году - МОН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 1,5 раза увеличится количество ученых в Казахстане к 2025 год. Такой прогноз дала на брифинге Службы центральных коммуникаций председатель Комитета науки Министерства образования и науки РК Жанна Курмангалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из сложных вопросов у нас является резкое сокращение численности ученых. Сейчас количество работников научной сферы лишь немного превышает 22 тысячи. В рамках Национального проекта мы планируем к 2025 году увеличить количество ученых, довести его по меньшей мере до 34 тысяч. Прежде всего, нужно урегулировать вопрос финансирования научной сферы. Этому вопросу в последние два года мы уделяем особое внимание. В результате в 2020-2021 годах объем средств, выделяемых на науку, увеличился в два раза. При этом за деньги, выделяемые на науку, ответственно не только наше министерство, а еще девять центральных государственных органов», – сказала Ж. Курмангалиева.

По ее словам, в этом году на науку было выделено более 83 миллиардов тенге. На эти деньги Комитет провел пять грантовых и два программных конкурса. В настоящее время финансируется 1 164 научных проекта.

«Кроме того, в соответствии с поручением Главы государства два раза был организован конкурс для молодых ученых. В результате реализовано 315 научных проектов. Сегодня в нашей стране работают более 2 тысяч молодых ученых», – отметила Ж. Курмангалиева.