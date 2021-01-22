РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:17, 22 Январь 2021 | GMT +6

    В 1,5 раза снижено количество жалоб на качество госуслуг в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в 1,5 раза снижено количество жалоб по вопросам качества госуслуг. Это говорит о повышении качества и доступности госуслуг. Как и в прошлых годах чаще всего обжалуются действия должностных лиц в сфере земельных отношений. В этом году на нее пришлось 34% обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по делам госслужбы Костанайской области.

    Недовольство граждан обусловлено нарушением сроков при рассмотрении их ходатайств, а также отказами в предоставлении земельных участков.

    «В Департаменте по делам госслужбы области данный вопрос находится на особом контроле. Показатель доли восстановленных прав составил 100%. Восстановить нарушенные права позволяет и мобильное приложение «Цифровой Агент». К примеру, жителю областного центра оказано содействие по исправлению ошибки, допущенной при регистрации недвижимого имущества. В минувшем году данным приложением воспользовались 370 граждан, из них 98% оставили положительные отзывы», - сообщили в пресс-службе.

    Отметим, департамент на постоянной основе призывает граждан стать пользователями этого приложения, в том числе путем размещения баннеров о нем в каждом городе и районе области.


    Теги:
    Костанайская область Другие государственные органы Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!