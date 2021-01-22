В 1,5 раза снижено количество жалоб на качество госуслуг в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в 1,5 раза снижено количество жалоб по вопросам качества госуслуг. Это говорит о повышении качества и доступности госуслуг. Как и в прошлых годах чаще всего обжалуются действия должностных лиц в сфере земельных отношений. В этом году на нее пришлось 34% обращений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по делам госслужбы Костанайской области.

Недовольство граждан обусловлено нарушением сроков при рассмотрении их ходатайств, а также отказами в предоставлении земельных участков.

«В Департаменте по делам госслужбы области данный вопрос находится на особом контроле. Показатель доли восстановленных прав составил 100%. Восстановить нарушенные права позволяет и мобильное приложение «Цифровой Агент». К примеру, жителю областного центра оказано содействие по исправлению ошибки, допущенной при регистрации недвижимого имущества. В минувшем году данным приложением воспользовались 370 граждан, из них 98% оставили положительные отзывы», - сообщили в пресс-службе.

Отметим, департамент на постоянной основе призывает граждан стать пользователями этого приложения, в том числе путем размещения баннеров о нем в каждом городе и районе области.