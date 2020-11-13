В 1,4 раза увеличилось число заболевших коронавирусом за неделю в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в инфекционных стационарах Акмолинской области получают лечение от коронавирусной инфекции и пневмонии 222 пациента. Среди них 11 тяжело больных, в том числе двое находятся на аппарате ИВЛ, один в крайне тяжелом состоянии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию по КВИ в Акмолинской области на прошедшем брифинге озвучил руководитель управления здравоохранения региона Сулен Ильясов.

По состоянию на 1 ноября 2020 года, в области зарегистрировано 4143 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 2244 с симптомами, 2190 случаев бессимптомного вирусоносительства. Зарегистрировано также 78 летальных случаев. Из общего количества 1667 случаев выявлено при самообращении, 1504 - среди контактных, 972 - в ходе профилактического скрининга.

Только за октябрь в области заболели КВИ 22 медицинских работника, из них 18 в Кокшетау, двое в Степногорске и по одному в Жаксынском и Целиноградском районах. Правда, с профессиональной деятельностью заболеваемость связывают лишь в пяти случаях.

«За последнюю неделю с 5 по 8 ноября текущего года зарегистрирован 281 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Наибольшее число заболевших в Кокшетау - 418, районе Биржан сал - 57, Бурабайском районе – 49 и городе Степногорске – 42», - отметил спикер.

По области отмечается рост количества заболевших по сравнению с предыдущей неделей в 1,4 раза. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе с симптомами 26, без симптомов 13. Это 15 кокшетауцев, по 5 человек в Целиноградском, Бурабайском, Зерендинском районах, трое в Сандыктауском районе, два жителя Есильского района и по одному случаю в Атбасарском, Буландынском, Жаксынском районах и районе Биржан сал. В основном все взрослые и один ребенок до 14 лет.

На 10 ноября в области 359 действующих очагов. В том числе 275 домашних очагов и 84 организованных. Это промышленные предприятия и госорганизации.

«222 пациента получают лечение в инфекционных стационарах. 11 тяжело больных, в том числе двое находятся на ИВЛ, один в крайне тяжелом состоянии. Все это сопряжено с сопутствующими заболеваниями. Среди них лица и с сахарным диабетом, и с патологией легких», - отметил главный врач области.

Между тем, по региону отмечается снижение вызовов скорой помощи на 0,5%, по Кокшетау – на 13,9%. Но по КВИ идет увеличение вызовов на 26,2%.

Спикер с сожалением отметил, что последние очаги заражения в большей части связаны с посещением массовых мероприятий – тоев, свадеб, похорон.

Напомним, к арантинные меры ужесточаются с 13 ноября в Акмолинской области.