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В 1 384 казахстанских селах отсутствуют школы

15 Марта 2023, 12:00
В 1 384 казахстанских селах отсутствуют школы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 1 384 сельских населенных пунктах нет школ. В селах проживают 34 644 ребенка школьного возраста, для которых организован подвоз. Об этом сообщили в Комитете среднего образования Министерства просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в ведомстве в ответе на запрос МИА «Казинформ», местными исполнительными органами принимаются меры по созданию вблизи образовательных учреждений безопасной инфраструктуры: 5 959 пешеходных переходов, из них 1 345 регулируемых, 5 609 – пешеходных ограждений лабиринтного типа, 5 584 метра искусственного освещения и 3 159 стоянки транспортных средств. Правилами оказания государственных услуг в сфере семьи и детей определены требования к оказанию местными исполнительными органами услуги по организации бесплатного подвоза обучающихся до ближайшей школы.

По информации Комитета, на начало 2022-2023 учебного года в 1 384 сельских населенных пунктах нет школ. В них проживают 34 644 ребенка школьного возраста, для которых организован подвоз.

«Ежедневный подвоз для 31 741 детей (91,6%) и еженедельный – для 2 903 (8,4 %). Для подвоза используются 1 013 автобусов», - сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что в рамках Года детей Министерством просвещения Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами в 2022 году запущен проект по обновлению автобусного парка сельских школ страны (515 автобусов). На сегодняшний день в регионы доставлены более 200 автобусов.


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