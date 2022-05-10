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Узницу немецких концлагерей поздравили в Атырау
10 Мая 2022 04:46

Узницу немецких концлагерей поздравили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в рамках празднования Дня Победы поздравили единственную оставшуюся в живых узницу немецких концлагерей. 91-летнюю Екатерину Абсатырову посетил аким Атырауской области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках празднования Дня Победы аким области Серик Шапкенов побывал в гостях у Екатерины Абсатыровой, которая в годы войны находилась в заточении в концлагере.

Обращаясь к ветерану, глава региона отметил, что самоотверженность, героизм и беспримерные подвиги наших народов навсегда останутся в сердцах потомков.

91-летняя Екатерина Серафимовна ведет активный образ жизни, занимается домашними делами. Гостей она приняла самостоятельно, нажарив бауырсаков.

Самое главное, по мнению ветерана, чтобы нынешнее поколение не испытало тех страданий, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Абсатырова родилась 19 января 1931 года в Мордовской области. В 1941 вся ее семья оказалась в плену у врага. В концлагере они находились до освобождения в 1944 году.

В 1950 году она вышла замуж, родила троих детей, воспитала двух внуков, сегодня радуется правнуку.

В 1968 году вместе с семьей переехала жить в Гурьев, ныне Атырау, где до пенсии работала в локомотивном депо.




Автор:
Корреспондент
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