РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:19, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    УЗИ-аппаратами премиум-класса оснастили поликлиники Балхаша

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В двух поликлиниках Балхаша появились современные цифровые аппараты для ультразвукового исследования с функциями 3D- и 4D-считывания. Аппараты премиум-класса были приобретены при содействии областного управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аппараты Voluson S10 Expert были закуплены для поликлиник № 1 и 2 в рамках объявленного Года детей и для развития службы материнства и детства. Это лучшая в мире цифровая ультразвуковая система с функциями 3D и 4D, которая обеспечивает исключительное качество изображения и демонстрирует новые возможности диагностики в акушерстве, гинекологии и других направлениях. Теперь в Балхаше новейшее оборудование доступно и позволит получать качественную диагностическую информацию внутриутробного развития плода у беременных женщин. А у родителей появится возможность визуального общения с малышом», – отметили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

    Новое оборудование будет применяться для обследования репродуктивной системы женщин, диагностики пороков плода, онкологических заболеваний и по другим показаниям. Современные УЗИ-аппараты имеют исключительную глубину проникновения с неизменным качеством изображения. Они позволят провести гинекологические исследования аномалий матки, мышц тазового дна, способны дать детализированное и чёткое изображение в 2D-режиме, определить анатомию сосудов и их функционирование.

    В двух поликлиниках Балхаша работают шесть кабинетов ультразвукового исследования, в которых восемь аппаратов. Поликлиника № 1 обслуживает более 50 тысяч прикреплённого населения, а ко второй относятся более 19 тысяч человек. Также в городе работает частная поликлиника, к ней прикреплено более семи тысяч человек.

    Всего численность населения Балхаша составляет 78 636 человек. Из них женщин фертильного возраста – 19 544.

    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!