Ужин с Уорреном Баффетом и Стивеном Карри продан за $9 млн на аукционе eBay

Благотворительный аукцион за ужин с инвестором Уорреном Баффетом и баскетболистом Стивеном Карри собрал миллионы долларов в поддержку благотворительных фондов, а итоговая сумма пожертвований может достичь примерно $27 млн, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Победитель недельного аукциона на платформе eBay согласился заплатить $9 млн за возможность поужинать с Баффетом, Карри и его супругой Айешей Карри. Имя победителя пока не раскрывается.

Встреча состоится 24 июня в Омахе, штат Небраска, где расположен конгломерат Berkshire Hathaway, возглавляемый Баффетом.

Вырученные средства будут направлены в фонды Glide Foundation и Eat. Learn. Play. Баффет пообещал удвоить сумму пожертвований победителя для каждой из организаций, что значительно увеличит общий объем помощи.

Glide Foundation уже много лет получает поддержку от Баффета: с 2000 по 2022 год он помог собрать для фонда более $53 млн через серию аналогичных аукционов.

Фонд Eat. Learn. Play был основан Стивеном и Айешей Карри и занимается вопросами детского питания, грамотности и развития активного образа жизни.

Стивен Карри — один из самых известных игроков NBA, четырехкратный чемпион лиги и двукратный MVP. Уоррен Баффет, которому 95 лет, остается председателем совета директоров Berkshire Hathaway и одним из крупнейших филантропов мира, направляя значительную часть своего состояния на благотворительность.

Аукцион за ужин с Баффетом ранее уже устанавливал рекорды на платформе eBay, включая ставку в $19 млн в 2022 году, которая остается одной из самых крупных в истории подобных мероприятий.

Ранее сообщалось, что меню ужина для пассажиров первого класса «Титаника» продано на аукционе Henry Aldridge & Son Ltd за 102 000 долларов.