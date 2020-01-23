Ужесточить ввоз ювелирных изделий призывают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Серик Джаксыбеков заявил о несовершенстве законодательства касательно добычи драгоценных металлов на территории РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отсутствие технологических возможностей золотоизвлекательных фабрик позволяет недропользователям осуществлять безвозвратный вывоз из страны руд и концентратов, содержащих драгоценные металлы, в связи с чем, полагаем необходимым рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, предусматривающих вывоз такого сырья с обязательным возвратом драгоценных металлов на территорию Республики Казахстан в виде сплава Доре», - сказал Серик Джаксыбеков в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената.

Он выразил мнение, что эффективное развитие отрасли должно предусматривать действенные меры по повышению конкурентоспособности отечественной ювелирной отрасли путем внедрения финансовых и нефинансовых методов стимулирования, преференциального доступа к сырью.

«Одновременно нужно усилить контроль над лицами, реализующими ювелирную продукцию и, в целях вывода из теневого оборота и пресечения контрабанды, ужесточить ввоз ювелирных изделий. С целью управленческого воздействия, по нашему мнению, необходимо наделить Министерство торговли и интеграции полномочиями по контролю в сфере реализации ювелирных и других изделий из драгоценных металлов», - отметил спикер.

Кроме того, сенатор считает, что для дальнейшей поддержки и развития казахстанских предприятий по аффинажу золота и ювелирной отрасли предлагаем предусмотреть меры по расширению сырьевой базы отрасли драгоценных металлов путем фискальных изменений для стимулирования инвестиций в геологоразведку.

«Данные вопросы требуют особого внимания и принятия соответствующих решений со стороны Правительства Республики Казахстан, в этой связи просим Вас рассмотреть вышеизложенные предложения Комитета и дать ответ с обоснованиями и расчетами по каждому из них», - заключил С. Джаксыбеков.