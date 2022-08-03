Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане
3 Августа 2022 13:44

Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился планами по недопущению ценовых перекосов при торгах сжиженным нефтяным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поручено принять меры по запуску торгов сжиженного нефтяного газа, не допустив ценовых перекосов. Так, в соответствии с поручением Президента, переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что 20 июля текущего года внесены изменения в Типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.

По его словам, на сегодня прорабатываются следующие изменения:

- включение сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт;

- ужесточение требований по выписке фискальных чеков АЗГС с указанием объемов и цен реализации.

«Также рассматривается вопрос определения единой товарной биржи для дефицитных товаров, подконтрольной профильным государственным органам. Вышеуказанные меры позволят обеспечить прозрачность и отслеживать операции при торговле сжиженным газом», - добавил министр.


Новости по теме
Более 3 тыс. рабочих мест создадут в РК с помощью проектов ВИЭ
Строительство второй АЭС на Иртыше не исключают в Минэнерго
Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера
Читайте также
Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Алихан Смаилов
Более 3 тыс. рабочих мест создадут в РК с помощью проектов ВИЭ
Строительство второй АЭС на Иртыше не исключают в Минэнерго
Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера
Дизтопливо подорожает осенью для сельхозтоваропроизводителей в Казахстане
Усиление электросетей на западе Казахстана завершат в 2023 году
Изменить процесс получения свидетельства о рождении с ИИН планируют в РК
Поправки в законодательство касательно цен на газ могут принять в Казахстане
Популярное
1 Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
2 Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
3 Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области
4 Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области
5 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив