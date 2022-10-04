Ужесточить ответственность за бесконтрольный выпас скота предложил глава МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас предложил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Правительства глава МВД заявил, что немаловажной проблемой является бродячий скот на дорогах.

«С начала года количество ДТП, связанных с наездами на животных, возросло на 13%. В них погибли 26 водителей и пассажиров, получили ранения - 135 человек. Только в Мангистауской области совершено восемь ДТП, связанных со столкновениями авто с верблюдами. Погибли пять человек и 13 травмированы», - сообщил Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

В результате полиция вынуждена была проводить отработку. По словам министра, за 10 дней сентября выявлено более 200 бродячих верблюдов и лошадей, которые помещены в спецзагоны.

«В этой связи предлагается ужесточить ответственность владельцев скота за бесконтрольный выпас. Кроме того, необходимы загоны для бродячего скота, а также обустройство дорожных ограждений», - заявил министр.

К слову, ежегодно в Казахстане совершается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибают более 2 тысяч человек.

Фото: ortcom.kz











