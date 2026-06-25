Ужесточить наказания за нарушение ПДД предлагают в Кыргызстане
В Кыргызстане предлагают ввести новые меры ответственности за значительные нарушения правил дорожного движения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.
Инициатором документа отмечается, что в последние годы сохраняется высокий уровень дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на принимаемые меры административного воздействия, сохраняется тенденция к совершению повторных правонарушений, что свидетельствует о недостаточной эффективности отдельных действующих механизмов профилактики и предупреждения нарушений в сфере безопасности дорожного движения.
Законопроект предусматривает следующие наказания:
- за превышение скорости на 20-40 км/ч — штраф 5 тыс. сомов;
- за превышение скорости на 40-60 км/ч — штраф 15 тыс. сомов, при повторном нарушении в течении 6 месяцев- — штраф 15 тыс. сомов и лишение водительских прав на полгода;
- за превышение скорости более чем на 60 км/ч — штраф 20 тыс. сомов и лишение водительских прав на 6 месяцев;
- за неостановку транспорта по требованию сотрудников уполномоченных органов в сферах внутренних дел, транспорта и таможенного дела — штраф 7,5 тыс. сомов, за повторное нарушение в течении года — штраф 20 тыс. сомов и лишение водительских прав на 6 месяцев;
- за пересечение двойной сплошной линии дорожной разметки — штраф 5 тыс. сомов;
- за нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных транспортных средств, проезда пешеходных переходов, за непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, за пользование телефоном во время езды, выброс мусора на дорогу — штраф 5 тыс. сомов;
- за выезд на встречную полосу через одинарную или двойную сплошные линии — штраф 15 тыс. сомов и лишение водительских прав на 6 месяцев;
- за проезд на запрещающий сигнал светофора -штраф 20 тыс. сомов и лишение водительских прав на 6 месяцев;
- за перевозку детей без детского кресла — штраф 2 тыс. сомов;
- за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности — штраф 3 тыс. сомов;
- за управление транспортом с отсутствующими или скрытыми госномерами — штраф 15 тыс. сомов, за повторное нарушение в течении полгода –лишение водительских прав на 6 месяцев;
- за нарушение правил проезда перекрестков, движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам — штраф 10 тыс. сомов;
- за повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого дорожного сооружения — штраф на физлиц в размере 10 тыс. сомов, на юрлиц — 27 тыс. сомов.
Ранее сообщалось об ужесточении наказаний за нетрезвое вождение в Кыргызстане.