Ужесточить наказание за разглашение персональных данных планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК считают недостаточными существующие наказания за правонарушения в сфере персональных данных и информатизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве отмечают долгосрочные последствия от таких правонарушений для пострадавших, которым причинен моральный и материальный вред. А именно –посягательство на личную жизнь, причинение ущерба чести и достоинству путем незаконного опубликования персональных данных, кража персональных данных в совокупности различными тайнами, несоблюдение мер защиты тайнами, в том числе персональных данных, повлекшее их утечку.

«Поэтому двухмесячный срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 62 Кодекса об административных нарушениях, считается недостаточным», - говорится в проекте концепции развития цифровой экосистемы на 2022-2027 года «Киберщит-2», опубликованном на сайте «Открытые НПА».

Согласно данному пункту 62 статьи КоАП, лицо не подлежит привлечению к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

В связи с этим министерство разработало поправки по внесению законодательных изменений по усилению ответственности за разглашение персональных данных граждан.

Ранее сообщалось, что операторам в банках Казахстана закроют открытый доступ к базам данных клиентов.