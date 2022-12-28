Ужесточить наказание за нарушения в ходе электоральной кампании предлагают депутаты

28 Декабря 2022, 14:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана всецело поддерживает инициативу Главы государства о новом этапе политической модернизации. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важнейших путей к построению Справедливого Казахстана являются честные выборы. Однако, зачастую, честным выборам противостоят акимы разных уровней, которые привыкли действовать по старым лекалам», - сказала Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

В этой связи депутаты считают необходимым в преддверии внеочередных парламентских выборов ужесточить уголовное законодательство за грубейшие нарушения, допускаемые в ходе электоральной кампании.

«Так, в соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса РК ответственность предусмотрена только за фальсификацию избирательных документов, внесение фиктивных записей в бюллетени или подписные листы, заведомо неправильный подсчет голосов либо заведомо неправильное установление результатов выборов, либо нарушение тайны голосования, совершенные членом избирательной комиссии.

При этом не учитываются такие правонарушения, как вбросы бюллетеней, выдача гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, которые должны преследоваться по уголовному законодательству. Важно и то, как формируются избирательные комиссии. Ужесточение наказания и неотвратимость его за вышеуказанные преступления станет ярким отражением Нового и Справедливого Казахстана на деле, сделает выборный процесс честным, конкурентным и прозрачным. Именно это необходимо народу Казахстана!», - подчеркнула Ирина Смирнова.