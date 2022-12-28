Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Ужесточить наказание за нарушения в ходе электоральной кампании предлагают депутаты

28 Декабря 2022, 14:33
Ужесточить наказание за нарушения в ходе электоральной кампании предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Народная партия Казахстана всецело поддерживает инициативу Главы государства о новом этапе политической модернизации. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важнейших путей к построению Справедливого Казахстана являются честные выборы. Однако, зачастую, честным выборам противостоят акимы разных уровней, которые привыкли действовать по старым лекалам», - сказала Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос в адрес Генерального прокурора РК на пленарном заседании палаты.

В этой связи депутаты считают необходимым в преддверии внеочередных парламентских выборов ужесточить уголовное законодательство за грубейшие нарушения, допускаемые в ходе электоральной кампании.

«Так, в соответствии со статьей 151 Уголовного кодекса РК ответственность предусмотрена только за фальсификацию избирательных документов, внесение фиктивных записей в бюллетени или подписные листы, заведомо неправильный подсчет голосов либо заведомо неправильное установление результатов выборов, либо нарушение тайны голосования, совершенные членом избирательной комиссии.

При этом не учитываются такие правонарушения, как вбросы бюллетеней, выдача гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им возможности голосования за других лиц, которые должны преследоваться по уголовному законодательству. Важно и то, как формируются избирательные комиссии. Ужесточение наказания и неотвратимость его за вышеуказанные преступления станет ярким отражением Нового и Справедливого Казахстана на деле, сделает выборный процесс честным, конкурентным и прозрачным. Именно это необходимо народу Казахстана!», - подчеркнула Ирина Смирнова.


Новости по теме
Январские события: 31 человек освобожден по амнистии
Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура
Выборы в Сенат являются важным этапом электорального цикла - эксперт
Теги:
Читайте также
Вопрос по пастбищным угодьям нужно решать комплексно - Ерлан Кошанов
Эмиссии для госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждать Мажилисом призывают депутаты
Отказаться от аутсорсинга в обеспечении военных питанием предлагают депутаты
Для людей с электронной кардиосистемой не предусмотрено безопасное прохождение вне металлоискателей - мажилисмен
Приравнять пособие по уходу за детьми с ментальными нарушениями к заработной плате призывает депутат
Вопрос об утрате Закона о Первом Президенте РК рассмотрят на совместном заседании палат Парламента
Выборы 2022 года - залог дальнейшего укрепления доверия граждан к государству
Более 1 млрд тенге помощи выплачено семьям пострадавших во время январских событий
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
3 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей