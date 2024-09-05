Ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти предлагают в Кыргызстане
Министерство внутренних дел Кыргызстана предлагает ужесточить наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и насильственному захвату власти. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Законопроект разработан в целях совершенствования уголовно-правовых норм за совершение преступлений экстремистской направленности, ужесточения уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов, призывы к насильственному захвату власти, введения уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено предостережение.
Согласно вносимым поправкам в Уголовный кодекс КР, предлагаются следующие изменения:
- за изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций, а также через СМИ и интернет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- за те же деяния, совершенные группой лиц с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от иностранных организаций или граждан, с использованием служебного положения, либо при проведении публичных мероприятий, предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 10 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- за хранение экстремистских материалов лицом, в отношении которого ранее было вынесено письменное предостережение уполномоченного государственного органа по противодействию экстремистской деятельности о недопустимости хранения экстремистских материалов, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
- за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе с использованием интернета или СМИ, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
- за публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
- за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ, а также группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.