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    18:00, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти предлагают в Кыргызстане

    полиция Кыргызстана
    Фото: МВД Кыргызстана

    Министерство внутренних дел Кыргызстана предлагает ужесточить наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и насильственному захвату власти. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект разработан в целях совершенствования уголовно-правовых норм за совершение преступлений экстремистской направленности, ужесточения уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов, призывы к насильственному захвату власти, введения уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено предостережение.

    Согласно вносимым поправкам в Уголовный кодекс КР, предлагаются следующие изменения:

    • за изготовление, распространение, перевозку или пересылку экстремистских материалов либо их приобретение или хранение с целью распространения, использование символики или атрибутики экстремистских организаций, а также через СМИ и интернет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
    • за те же деяния, совершенные группой лиц с использованием финансовой или иной материальной помощи, полученной от иностранных организаций или граждан, с использованием служебного положения, либо при проведении публичных мероприятий, предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 10 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
    • за хранение экстремистских материалов лицом, в отношении которого ранее было вынесено письменное предостережение уполномоченного государственного органа по противодействию экстремистской деятельности о недопустимости хранения экстремистских материалов, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
    • за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе с использованием интернета или СМИ, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
    • за публичные призывы к насильственному захвату или насильственному удержанию власти, а равно к насильственному изменению конституционного строя, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.
    • за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ, а также группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
    Теги:
    Закон и право Полиция Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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