Ужесточить наказание за экстремизм и призывы к захвату власти предлагают в Кыргызстане

Министерство внутренних дел Кыргызстана предлагает ужесточить наказание за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и насильственному захвату власти. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект разработан в целях совершенствования уголовно-правовых норм за совершение преступлений экстремистской направленности, ужесточения уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов, призывы к насильственному захвату власти, введения уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и хранение экстремистских материалов лицом, которому ранее было вынесено предостережение.

Согласно вносимым поправкам в Уголовный кодекс КР, предлагаются следующие изменения: