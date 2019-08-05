Ужесточить наказание для насильников предложила Дания Еспаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила ужесточить наказание для насильников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Ак жол».

«Последние две недели общественность широко обсуждает приговор, вынесенный в отношении двух проводников, изнасиловавших женщину в купе поезда «Тулпар-Тальго» - они получили наказание вдвое меньше, чем предусмотрено статьей 120 Уголовного кодекса РК. Согласно разъяснениям судьи, вынесшего приговор, преступление относится к средней тяжести», - отметила Дания Еспаева.

Статья 55, часть 2, пункт 1 гласит, что при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств суд применяет данную статью по таким делам средней тяжести. Поэтому суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы.

«Меня возмущает то, что даже при наличии факта группового изнасилования судья находит возможность применить смягчающие факторы. У нас у всех есть сестры, дочери и, не дай бог, когда-нибудь это может коснуться каждого из них, и такое снисхождение при вынесении подобного рода приговора сродни поощрению.Возможно, судья вынес решение, опираясь на нормы законодательства, которые к сожалению, позволяют избежать заслуженного наказания за преступления против личности. С моральной точки зрения, этот приговор является издевательским по отношению к жертве, тем более они имеют возможность через год выйти на свободу по УДО», - считает депутат Мажилиса.

По данным Дании Еспаевой, с начала 2019 года в Казахстане совершено 799 фактов изнасилования.

«И я думаю – это только те факты, которые дошли до судебного разбирательства. Много случаев, когда жертвы изнасилования не обращаются в правоохранительные органы, боясь огласки из-за нашей ментальности, а зачастую - не доверяя правоохранительным органам. Как депутат и как женщина считаю, что любой вид изнасилования необходимо относить к категории тяжких преступлений, ужесточить срок и отменить условно-досрочное освобождение. Данная категория преступления не должна подпадать под гуманизацию. Сегодня законом предусмотрен такой вид наказания как химическая кастрация, которая применяется к педофилам. Может надо распространить это наказание и на насильников, совершивших такое преступление повторно. Я и мои коллеги по фракции будем готовить соответствующие поправки в действующее законодательство», - заключила она.

Напомним, как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз. Изнасилование прокомментировал и отец одного из подозреваемых.

26 июля состоялось оглашение приговора, двум подозреваемым дали по 2,5 года лишения свободы. Приговор прокомментировал судья Оразалы Сатыбалды.

Осужденных проводников пассажирского поезда «Тальго» по резонансному делу об изнасиловании уволили с работы.

Приговор суда по резонансному делу изучается транспортной прокуратурой на предмет законности и обоснованности. Костанайской транспортной прокуратурой в суд внесено апелляционное ходатайство об изменении приговора и применении в отношении осужденных более строгого наказания.

В АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) принесли извинения за случай изнасилования пассажирки проводниками поезда «Тальго». В компании заявили о готовности выплатить компенсацию пострадавшей. Председатель правления КТЖ Сауат Мынбаев и сотрудники обратились к Генеральному прокурору РК с просьбой ужесточить наказание виновным, изнасиловавшим пассажирку в поезде.

Потерпевшая от насилия двух проводников поезда «Тулпар-Тальго» жительница Актобе впервые после случившегося опубликовала своё обращение к казахстанцам и руководству страны.