Ужесточить лицензирование учебных заведений по обучению юристов призвала сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не гнаться за количеством, а добиваться качества при подготовке юристов призвала сенатор Ляззат Сулеймен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, юристов в отечественных вузах учится немало, но к сожалению, качество юридического образования оставляет желать лучшего.

«По данным Министерства образования и науки, 71 из 113 вузов страны готовят юристов. В их числе учебные заведения аграрного, педагогического, финансового, железнодорожного, инновационного направлений. За последние 5 лет высшие учебные заведения выпустили 107 278 юристов, за исключением специалистов, подготовленных ведомственными учебными заведениями. По мнению экспертов, качество юридического образования не выдерживает критики», - сказала Ляззат Сулеймен.

По мнению сенатора, это не единственная проблема отрасли. На качество подготовки будущих юристов негативно влияют и отсутствие специального профессионального стандарта в сфере юриспруденции, дефицит профессорско-преподавательского состава, а также отсутствие сочетания учебного и научного процессов.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, сенатор Сулеймен предложила рассмотреть возможность внедрения ряда инициатив. В частности, важно ужесточить условия лицензирования учебных заведений, которые обучают юристов, нужно усовершенствовать механизм прохождения практики студентов и передать подготовку юристов профильным учебным заведениям.