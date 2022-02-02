Ужесточить контроль за предприятиями по утилизации медотходов предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему роста объемов медицинских отходов поднял депутат Мажилиса Парламента РК Дюсенбай Турганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема роста объемов медицинских отходов, и особенно сегодня, в период пандемии коронавируса, приобретает всё большую актуальность. Так, по данным ВОЗ, еще до начала пандемии около одной трети медицинских учреждений не было оборудовано для обработки имеющихся отходов. Эта проблема актуальная в том числе и для нашей страны. Неправильное обращение с медицинскими отходами подвергает население риску заражения инфекциями. Из-за нарушения режима дезинфекции одноразовых шприцев, капельниц, перевязочных материалов в мусорные контейнеры лечебно-профилактических учреждений выбрасывается зачастую необеззараженный отработанный материал, который в дальнейшем создаёт угрозу возникновения и распространения различных инфекций», - сказал Дюсенбай Турганов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

Депутат подчеркнул, что обработка и удаление медицинских отходов может создать риски для здоровья и косвенно - в результате высвобождения в окружающую среду патогенов или токсичных загрязнителей.

«То есть эта проблема имеет системный характер и требует целого комплекса мер усовершенствования механизма утилизации медицинских отходов и, что очень важно, строгого контроля его применения и повышения ответственности за нарушение требований утилизации медотходов. Депутаты Мажилиса не раз поднимали эти вопросы, обращаясь в Правительство по фактам выявления не переработанных медицинских отходов на общественных и несанкционированных свалках, а также обращая внимание на отсутствие единых требований и тарифов для предприятий, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов. Министерствами здравоохранения и экологии, геологии и природных ресурсов признавались существующие проблемы. В частности, отмечалось, что одной из причин некачественной утилизации стало исключение данных услуг из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию, что позволяет «заниматься деятельностью по утилизации медицинских отходов недобросовестным, неквалифицированным услугодателям». Однако до настоящего времени Министерством не инициированы соответствующие изменения в законодательство», - добавил Дюсенбай Турганов.

Мажилисмен продолжил, что Министерством здравоохранения также планировалось до конца прошлого года разработать проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядки утилизации жидких медицинских отходов и безопасного сбора медицинских отходов среди населения, а также нормативы образования медицинских отходов.

«Несмотря на актуальность проблемы, которая усиливается с каждым годом, мы только планируем с ней бороться. В результате, нарушения требований переработки и утилизации медицинских отходов продолжают иметь место. Так, группа экологических активистов ОФ «Атамекен Эко» в городе Атырау обнаружила за городским полигоном ТБО огороженную забором частную территорию, где в больших количествах складируются и сжигаются медицинские отходы. О подобного рода случаях, которые имели место и в других регионах страны, уже не раз сообщалось в средствах массовой информации. В Казахстане в основном используется метод сжигания, что загрязняет окружающую среду и подвергает население риску заражения опасными инфекциями», - пояснил Дюсенбай Турганов.

Кроме того, как отметил депутат, для таких предприятий, в соответствии с Экологическим кодексом должны устанавливаться определённые требования. Это и лимиты на накопления, и разрешение на эмиссию в окружающую среду, и наличие специальных установок.

«Создаётся впечатление, что утилизация медицинских отходов – это прибыльный бизнес, которым может заниматься каждый, у кого есть хоть какое-то оборудование для оказания этих услуг. Очевидно, что решение проблемы невозможно в режиме «ручного регулирования», когда начинаются разбирательства по каждому конкретному случаю нарушения утилизации, но и необходим комплексный подход», - считает Дюсенбай Турганов.

В связи с актуальностью проблемы мажилисмены считают необходимым:

1. Ужесточить контроль за деятельностью предприятий, оказывающих услуги по утилизации медицинских отходов.

2. Усилить требования к предприятиям, оказывающим услуги по утилизации, к необходимому оборудованию, разработав чёткие стандарты.

3. Разработать необходимые поправки в законодательство, направленные на совершенствование механизма утилизации медицинских отходов.